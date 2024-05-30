Последняя женщина-губернатор в РФ ушла в отставку. Ей грозит штраф за дискредитацию армии Mash: экс-губернатор ХМАО Комарова предстанет перед судом за дискредитацию армии

Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО, объявила о своей отставке и решении перейти на новую работу. Ее место займет мэр Тюмени Руслан Кухарук, при этом новая должность Комаровой не разглашается. По данным Baza и Mash, за месяц до отставки на нее завели административное дело о дискредитации армии из-за высказывания на встрече с жителями Нижневартовска в октябре 2023 года, Комаровой грозит штраф в размере 200 тыс. рублей.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа— Югры Наталья Комарова — единственная женщина-губернатор в России — подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Комарова добавила, что она приняла решение перейти на другую работу.

«Эта уверенность в каждом из нас, и я верю ваша [уверенность] во мене, помогла добиться того, что наша Югра — регион-лидер. То, что югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий, с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции», — сказала Комарова.

Губернатор также поблагодарила российского президента Владимира Путина «за доверие, за поддержку», а каждого югорчанина — «за командность, за достигнутые результаты, за любовь к родине».

«Югра, ты в сердце всегда», — завершила свою речь Комарова.

По данным URA.RU, на прощании с коллегами он не сдержала эмоций. «Я девочка, могу и заплакать», — сказала экс-губернатор, после чего не сдержала слез.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов о новом месте работы бывшего губернатора. Он отметил, что кадровые решения никогда не анонсируются, добавив, что общественность узнает о должности Комаровой, когда настанет время. Песков добавил, что Путин в ближайшие дни не планирует встречаться с Комаровой. При этом он подчеркнул, что в Кремле высоко оценивают ее работу на посту.

«Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично. Была налажена, как говорит президент, ритмичная работа. Поэтому, конечно, там очень высокая планка задана, которую исполняющему обязанности [губернатора] предстоит в ближайшие месяцы поддерживать», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Источники 86.ru заявили, что, скорее всего, Комарова перейдет на работу в Совет Федерации. Они также утверждают, что возможными причинами отставки стали проблемы в регионе и скандалы, связанные с Комаровой. Источник издания «Акценты» предположил, что она может занять место ректора одного из вузов — РАНХиГС или УрФУ.

Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. Она окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института, который теперь называется Донбасский государственный технический университет, получив квалификацию инженера-экономиста.

Комарова была первым замглавы горадминистрации Нового Уренгоя и депутатом Госдумы. 1 марта 2010 года она заняла пост губернатора Югры. В 2015 и 2020 годах местные депутаты переизбрали ее на должность. Комарова получила орден Дружбы и орден Почета.

Дискредитация армии?

По данным Telegram_канала Baza, за месяц до отставки, 26 апреля, в суд поступило административное дело против Комаровой — на губернатора составили протокол о дискредитации Вооруженных сил. По данным Mash, разбирательство по делу состоится 13 июня в Нижневартовске, Комаровой грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Причиной административного дела стало высказывание Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска в октябре 2023 года. Во время мероприятия супруга мобилизованного задала губернатору вопрос о плохом оснащении военнослужащих из Югры.

«Вы у меня спрашиваете: «Расскажи, губернатор»? Не министр обороны? Давайте немножечко по-другому, я готова рассмотреть эту вашу заявку — мы так делаем. В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как и все. Вот у вас на работе все получается? У меня не всегда», — ответила Комарова.

Тюменский общественник Юрий Рябцев расценил эти слова как дискредитацию Вооруженных сил РФ и обратился в полицию, сообщил портал 86.ru. Тем не менее там никак не отреагировали, тогда мужчина обратился в Генпрокуратуру, выяснило издание «Накануне.ru».

Югорский сенатор Эдуард Исаков отметил, что слова Комаровой вырваны из контекста. По его словам, она регулярно ездит на Донбасс, даже на линию соприкосновения, и помогает мирным жителям и военнослужащим.

«Как по мне такие как Рябцев — враги государства. Сам палец о палец не ударил в поддержку наших парней, среди общественников Тюмени, кто активно помогает нашим солдатам его никто не знает. Зато сам Юрий себя гордо в Интернете называет правозащитником, хвастается что известен СМИ. (В основном скандальными заявлениями, своим особым мнением на все и на вся)», — отметил Исаков (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»)

Вступались за губернатора и военнослужащие, которые в видеообращении предложили «недругам приехать на фронт для разговора»:

«Уж кого-кого, а обвинять Комарову в отсутствии патриотизма, после всего того, что она сделала для фронта, может только слепой идиот. Единственная в стране женщина-губернатор — пример того, как нужно заботиться о своих бойцах. Они для нее, как дети».

Комарову сменит мэр Тюмени

Президент России Владимир Путин уже провел рабочую встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, которому предложил занять должность губернатора ХМАО, сообщили на сайте российского лидера.

«Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное», — сказал Путин.