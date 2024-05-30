«Потратил на нее все деньги». Фитнес-тренер зарезал соперника, погнался за бывшей и ранил трех человек Устроивший поножовщину в Москве тренер лечился от наркозависимости после разрыва с девушкой

В Москве фитнес-тренер убил криптоинвестора, с ножом напал на полицейского, а также ранил двух женщин. Полиция смогла остановить его с помощью табельного оружия, при этом в молодого человека пришлось стрелять несколько раз. Виной всему — ревность и наркотики. Оказалось, что 25-летний парень продал квартиру и потратил все средства на свою девушку, а она бросила его ради московского бизнесмена, «который ей годится в отцы». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Как произошло убийство

Трагедия случилась в Москве в ночь на 30 мая. 25-летний фитнес-тренер Кельвин Тан приревновал свою бывшую девушку Веронику и приехал «поговорить» с ней в квартиру на Хорошевском шоссе. Девушка ушла от Тана к 38-летнему бизнесмену Алексею Вайншелю (занимался криптовалютами), в ту злополучную ночь они оба были дома.

Пока неизвестно, что точно произошло, но в итоге Тан с ножом набросился на соперника. По одной версии молодой человек принес его с собой, по другой взял первое попавшееся оружие на кухне жертвы. От полученных травм мужчина умер на месте.

«[Тан] в бешенстве зарезал предпринимателя, а потом начал жестко избивать бывшую, та вырвалась и смогла выбежать на улицу»,

— описывает произошедшее Telegram-канал Shot.

В подъезде дома, где произошло убийство, остались следы крови. Журналисты РИА Новости засняли их на следующий день, на записи видно, что кровь попала на подъездную дверь, залила ступеньки и перила.

Поножовщина в магазине и нападение на полицейского

На улице Тан догнал бывшую и принялся бить ее ножом в шею, грудь, живот. Происходящее заметили очевидцы, вызвали полицию. Ближайший патруль успел прибыть на место и попытался задержать спортсмена. Однако он стал сопротивляться, ударив одного полицейского ножом в плечо.

«Полицейский произвел два выстрела и ранил налетчика», — рассказал начальник управления общественных связей московской полиции Владимир Васенин.

Это не остановило Тана, он убежал в соседний «Магнит». Там на пути спортсмена оказалась кассир магазина. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Тан с окровавленными руками и ножом наступает на женщину, что-то ей говорит, а та выставила руки и пятится назад.

«Если полиция увидит — я тебя убью»,

— заявил Тан сотруднице магазина (как она сама позже сообщила журналистам).

В итоге парень атаковал женщину и успел дважды попасть ей ножом по голове. Тут подбежали полицейские, вновь выстрелили в Тана и задержали. Прибывшая скорая оказала ему первую помощь. На кадрах, опубликованных в СМИ видно, что мужчина лежит на полу магазина с закрытыми глазами и открытым ртом, без футболки, у него забинтовано горло, на торсе, по всей видимости, обработаны несколько ран.

«Сейчас молодой человек находится в реанимации, потерял много крови, допросить его не представляется возможным», — передал источник kp.ru.

Бывшая девушка нападавшего и кассир попали в больницу с ножевыми ранениями. На фоне этой истории работодатель пообещал последней материальную поддержку. Что касается Вероники, ей зашили в больнице рану на голове и отпустили домой. Жизнь пострадавшего полицейского также вне опасности.

Против Тана возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК), покушении на убийство двух и более человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). В качестве максимального наказания ему грозит пожизненное заключение .

«Просто обожали друг друга»

Тан и его бывшая из Владивостока, встречались пять лет, вместе приехали покорять Москву. Оба имеют медицинское образование, зарабатывали в сфере фитнеса. Тану 25 лет, Веронике 23 года.

«Со стороны казалось, что они просто обожают друг друга. Все время держатся за руки, воркуют», — описывают пару знакомые.

Парень с девушкой часто путешествовали и в 2023 году попали в Таиланде в аварию. Их мопед на большой скорости сбил грузовик.

«Вероника впала в кому. Кельвин тоже сильно пострадал», — отметил друг Тана Игнат.

По его словам, Тан получил в наследство квартиру и продал ее, чтобы собрать денег на лечение Вероники. Кроме того, он потратил на это все скопленные сбережения. Девушка в итоге поправилась, но затем бросила Тана ради бизнесмена из Москвы. Летом Вероника собиралась сыграть с предпринимателем свадьбу.

«По словам близких, молодой человек сильно переживал этот разрыв. Говорил друзьям, что не может простить, что Ника ушла от него к богатому мужчине, который ей почти в отцы годится», — отметил источник kp.ru в правоохранительных органах.

У Тана начались психологические проблемы, он пристрастился к наркотикам. Дополнительно на фитнес-тренера давило то, что теперь он остался без денег и «большой жизненной цели», как указал его друг. Мать Тана, которая работает врачом, решила отправить сына в больницу лечиться от зависимости. Этой зимой парень два месяца пролежал в московской клинике.

«Последние месяцы, как только он вышел из клиники, с человеком уже очень тяжело было общаться», — поделился друг Тана.

Долгое время перед нападением Тан выслеживал свою бывшую, проверял, с кем она общается, где бывает. Вероника знала об этом и даже пыталась скрываться от него. В итоге закончилось все трагично.

Помимо фитнеса Тан увлекался кикбоксингом, несколько лет назад стал призером чемпионата Владивостока. Отслужил в ВДВ. Отец молодого человека живет в Малайзии, занимается бизнесом.