Ситуация со светом на Украине еще ухудшится

Согласно информации от компании «Укрэнерго», ожидается ухудшение ситуации с электроснабжением на Украине в ближайшее время. Об этом пишет издание «Политика страны».

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что временное улучшение ситуации без почасовых отключений электроэнергии в конце мая не будет длиться. Он сообщил, что определенные блоки на атомных электростанциях будут отправлены на ремонт в ближайшие дни, что приведет к изменениям и возможным отключениям.

До этого сообщалось, что компания «Укрэнерго» обещает провести завтра день без отключений, однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее в Днепропетровской области Украины был поврежден инфраструктурный объект.