Анастасия Заворотнюк: биография, личная жизнь и смерть звезды «Моей прекрасной няни»

Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк
В ночь на 30 мая скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. В течение примерно пяти последних лет она боролась с раком мозга и не появлялась на публике. Информация о смерти появилась в профилях актрисы в социальных сетях.
«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в сообщении.
По данным kp.ru, перед смертью актриса значительно похудела и испытывала трудности с передвижением. Она часто жаловалась на мучительные головные боли, снимать которые помогали только сильные анальгетики. Ее внешность кардинально изменилась.
«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — рассказал сосед семьи Заворотнюк по подмосковному коттеджному поселку.
Старшая дочь актрисы, Анна на своей странице в соцсети опубликовала фотографию, сделанную восемь лет назад, с подписью: «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой».
По данным Telegram-канала Super, мать Заворотнюк не стала комментировать смерть дочери, сказав: «Не могу сейчас ничего говорить». Супруг актрисы тоже не делал публичных заявлений.
Ранняя биография
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в городе Астрахань. Ее отец, Юрий Заворотнюк был телережиссером и членом Академии российского телевидения, а мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк — актрисой Астраханского государственного театра юного зрителя.
С юных лет Анастасия увлекалась хореографией и танцевала в ансамбле бального танца «Лотос». В 1988 году поступила в Астраханский государственный педагогический институт на исторический факультет (сейчас — Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева), но оставила учебу после первого курса, уехала в Москву, где успешно прошла конкурс в Школу-студию МХАТ. Заворотнюк окончила вуз в 1993 году (курс Авангарда Леонтьева). В студенческие годы она озвучила персонаж Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха».
Где снималась Анастасия Заворотнюк
С 1993 по 2004 год Анастасия Заворотнюк много работала в московском Театре-студии Олега Табакова и сыграла более чем в 20 театральных постановках. Среди ее заметных ролей были Наденька в спектакле «Обыкновенная история» по произведению Ивана Гончарова, Дэззи в «Билокси-блюз» Нила Саймона, Таня в «Матросской тишине» по драме Александра Галича.
Анастасия Заворотнюк и Евгений Миронов в спектакле театра-студии под руководством Олега Табакова «Обыкновенная история»a-zavorotnyuk.ru
Ее кинодебют состоялся в 1991 году в фильме «Машенька» режиссера Тамары Павлюченко, основанном на романе Владимира Набокова. Но настоящая популярность пришла к Заворотнюк благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2009). По сюжету простодушная девушка из провинции стала няней троих детей известного музыкального продюсера. Именно этот образ завоевал сердца миллионов зрителей, а фрикативное «г» надолго стало частью ее образа.
Анастасия Заворотнюк в роли няни ВикиВладимир Мышкин/Global Look Press
За роль няни в 2005 году актриса была удостоена премии ТЭФИ в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале».
Также в фильмографии Заворотнюк роли в фильмах «Код апокалипсиса», «Мамы», «Гоголь. Ближайший», «Служебный роман. Наше время» и сериалах «Аманда О», «Охота на гауляйтера», «Провокатор» и «Проклятие спящих».
В 2006 году Заворотнюк было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации. А в 2007 году она получила премию ФСБ за роль в фильме «Код апокалипсиса».
Помимо актерской карьеры, звезда сериала «Моя прекрасная няня» участвовала во многих популярных телепроектах. В 2005 году она заменила Тину Канделаки в качестве ведущей музыкального шоу «Хорошие песни» на телеканале СТС, а также вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду».
Личная жизнь Анастасии Заворотнюк — мужья и дети
В 22 года Заворотнюк вышла замуж за немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа, который был старше ее на 12 лет. Знакомство произошло на дне рождения актера Евгения Миронова. Первый брак актрисы оказался непрочным — супруги пожили вместе год.
Вторым мужем Заворотнюк стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке у нее родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл.
Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Аннойanna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Стрюков позже вспоминал, как трудно было Анастасии при первых родах из-за ее хрупкого телосложения и здоровья. Некоторое время семья жила в США, у супругов был бизнес в сфере недвижимости. Но Заворотнюк не хотела отказываться от актерской карьеры и поэтому жила фактически на две страны. Это осложняло семейные отношения, и пара в итоге развелась.
Одной из причин их расставания журналисты называли роман Заворотнюк с партнером по съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Их роман, вскоре подтвердившийся официально, продлился несколько лет, но так и не привел к браку, хотя Сергей Жигунов и делал партнерше предложение.
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 годGlobal Look Press
«Это была непростая история. Нужно быть осторожнее в таких ситуациях. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны. Я не знал, как правильнее: быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все завершилось именно так», — рассказал Жигунов в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
В 2008 году судьба свела Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. Они познакомились во время участия в проекте «Ледниковый период» и почти сразу поженились, а затем обвенчались в Крыму. В 2018 году у них родилась дочь Мила. О своей беременности актриса, которой на тот момент было 47 лет, долго не сообщала даже близким.
Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, 2017 годЕвгения Новоженина/РИА Новости
Болезнь Анастасии Заворотнюк
В конце лета 2019 года, вскоре после рождения дочери, Заворотнюк неожиданно перестала появляться на публике и прекратила съемки в кино и на телевидении, хотя у нее были действующие контракты. Через некоторое время ее близкие рассказали, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем и она проходит курс лечения. Медицинское обследование выявило у нее опухоль мозга — глиобластому.
Заворотнюк проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, однако лечение не принесло ожидаемого результата — болезнь прогрессировала, опухоль дала метастазы. Осенью 2019 года врачи рассматривали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться летальным исходом. Актриса находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями.
В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил о стабилизации состояния актрисы и ее переводе из реанимации в обычную палату. Тогда же в социальных сетях появились сообщения о смерти актрисы, которые оказались фейком.
В преддверии своего 50-летия в 2021 году актриса в соцсетях выразила надежду на скорое возвращение к профессиональной деятельности, однако ее планам не суждено было осуществиться. В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.
Резкое ухудшение состояния Анастасии Заворотнюк произошло в середине мая 2024 года. Помочь ей врачи уже не смогли, актриса скончалась.