Анастасия Заворотнюк: биография, личная жизнь и смерть звезды «Моей прекрасной няни»

На 54-м году жизни умерла актриса Анастасия Заворотнюк — няня Вика из популярного телесериала 2000-х «Моя прекрасная няня». Пять лет артистка боролась с тяжелым диагнозом — глиобластомой. В этом ее поддерживали родственники, близкие и фанаты, однако рак мозга оказался сильнее. Чем запомнилась актриса и как проходили последние годы ее жизни — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк

В ночь на 30 мая скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. В течение примерно пяти последних лет она боролась с раком мозга и не появлялась на публике. Информация о смерти появилась в профилях актрисы в социальных сетях.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в сообщении.

По данным kp.ru, перед смертью актриса значительно похудела и испытывала трудности с передвижением. Она часто жаловалась на мучительные головные боли, снимать которые помогали только сильные анальгетики. Ее внешность кардинально изменилась.

«Она умерла в больнице, там была последние дни… Муж сделал все, что мог, чтобы продлить ее жизнь», — рассказал сосед семьи Заворотнюк по подмосковному коттеджному поселку.

Старшая дочь актрисы, Анна на своей странице в соцсети опубликовала фотографию, сделанную восемь лет назад, с подписью: «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой».

По данным Telegram-канала Super, мать Заворотнюк не стала комментировать смерть дочери, сказав: «Не могу сейчас ничего говорить». Супруг актрисы тоже не делал публичных заявлений.

Ранняя биография

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в городе Астрахань. Ее отец, Юрий Заворотнюк был телережиссером и членом Академии российского телевидения, а мать, народная артистка РФ Валентина Заворотнюк — актрисой Астраханского государственного театра юного зрителя.

close Анастасия Заворотнюк, 2005 год После окончания школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но вскоре бросила, переехала в Москву и окончила курс Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ. На фото: Анастасия Заворотнюк в детстве и юности Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения кинонаград «MTV Россия», 2008 год На съемках «Моей прекрасной няни» у Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, сыгравшего продюсера Шаталина, завязался роман. Он продлился около двух лет. На фото: Заворотнюк и Жигунов на церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля «Кинотавр», 2007 год Полную галерею можно посмотреть

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С юных лет Анастасия увлекалась хореографией и танцевала в ансамбле бального танца «Лотос». В 1988 году поступила в Астраханский государственный педагогический институт на исторический факультет (сейчас — Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева), но оставила учебу после первого курса, уехала в Москву, где успешно прошла конкурс в Школу-студию МХАТ. Заворотнюк окончила вуз в 1993 году (курс Авангарда Леонтьева). В студенческие годы она озвучила персонаж Кристофера Робина в мультсериале «Новые приключения Винни-Пуха».

Где снималась Анастасия Заворотнюк

С 1993 по 2004 год Анастасия Заворотнюк много работала в московском Театре-студии Олега Табакова и сыграла более чем в 20 театральных постановках. Среди ее заметных ролей были Наденька в спектакле «Обыкновенная история» по произведению Ивана Гончарова, Дэззи в «Билокси-блюз» Нила Саймона, Таня в «Матросской тишине» по драме Александра Галича.

close 100% Анастасия Заворотнюк и Евгений Миронов в спектакле театра-студии под руководством Олега Табакова «Обыкновенная история» a-zavorotnyuk.ru

Ее кинодебют состоялся в 1991 году в фильме «Машенька» режиссера Тамары Павлюченко, основанном на романе Владимира Набокова. Но настоящая популярность пришла к Заворотнюк благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня» (2004-2009). По сюжету простодушная девушка из провинции стала няней троих детей известного музыкального продюсера. Именно этот образ завоевал сердца миллионов зрителей, а фрикативное «г» надолго стало частью ее образа.

close 100% Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики Владимир Мышкин/Global Look Press

За роль няни в 2005 году актриса была удостоена премии ТЭФИ в категории «Лучшая женская роль в телевизионном сериале».

Также в фильмографии Заворотнюк роли в фильмах «Код апокалипсиса», «Мамы», «Гоголь. Ближайший», «Служебный роман. Наше время» и сериалах «Аманда О», «Охота на гауляйтера», «Провокатор» и «Проклятие спящих».

В 2006 году Заворотнюк было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации. А в 2007 году она получила премию ФСБ за роль в фильме «Код апокалипсиса».

Помимо актерской карьеры, звезда сериала «Моя прекрасная няня» участвовала во многих популярных телепроектах. В 2005 году она заменила Тину Канделаки в качестве ведущей музыкального шоу «Хорошие песни» на телеканале СТС, а также вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звездами» и «Танцы на льду».

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк — мужья и дети

В 22 года Заворотнюк вышла замуж за немецкого бизнесмена Олафа Шварцкопфа, который был старше ее на 12 лет. Знакомство произошло на дне рождения актера Евгения Миронова. Первый брак актрисы оказался непрочным — супруги пожили вместе год.

Вторым мужем Заворотнюк стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке у нее родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл.

close 100% Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стрюков позже вспоминал, как трудно было Анастасии при первых родах из-за ее хрупкого телосложения и здоровья. Некоторое время семья жила в США, у супругов был бизнес в сфере недвижимости. Но Заворотнюк не хотела отказываться от актерской карьеры и поэтому жила фактически на две страны. Это осложняло семейные отношения, и пара в итоге развелась.

Одной из причин их расставания журналисты называли роман Заворотнюк с партнером по съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Их роман, вскоре подтвердившийся официально, продлился несколько лет, но так и не привел к браку, хотя Сергей Жигунов и делал партнерше предложение.

close 100% Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Global Look Press

«Это была непростая история. Нужно быть осторожнее в таких ситуациях. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны. Я не знал, как правильнее: быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать. Что честнее? Но все заканчивается, и хорошо, что все завершилось именно так», — рассказал Жигунов в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

В 2008 году судьба свела Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым. Они познакомились во время участия в проекте «Ледниковый период» и почти сразу поженились, а затем обвенчались в Крыму. В 2018 году у них родилась дочь Мила. О своей беременности актриса, которой на тот момент было 47 лет, долго не сообщала даже близким.

close 100% Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, 2017 год Евгения Новоженина/РИА Новости

Болезнь Анастасии Заворотнюк

В конце лета 2019 года, вскоре после рождения дочери, Заворотнюк неожиданно перестала появляться на публике и прекратила съемки в кино и на телевидении, хотя у нее были действующие контракты. Через некоторое время ее близкие рассказали, что у актрисы серьезные проблемы со здоровьем и она проходит курс лечения. Медицинское обследование выявило у нее опухоль мозга — глиобластому.

Что такое глиобластома Глиобластома — одна из самых агрессивных и распространенных форм опухолей мозга у людей. Она характеризуется высокой степенью агрессивности и склонностью к быстрому росту и распространению.



К симптомам глиобластомы могут относиться головные боли, нарушения зрения, слабость в одной части тела, изменения в поведении или психике, а также судороги. Эти симптомы возникают из-за давления, которое опухоль оказывает на окружающие ткани мозга, а также из-за отека и раздражения, вызванных ростом опухоли.



Лечение глиобластомы обычно включает комбинацию хирургического вмешательства, радиотерапии и химиотерапии. Хирургия направлена на максимально возможное удаление опухолевых тканей, что может временно облегчить симптомы и улучшить прогноз. Однако полностью излечить глиобластому сложно из-за ее способности быстро распространяться на окружающие здоровые ткани.



Даже при серьезном лечении прогноз для большинства пациентов остается неутешительным. Среднее время жизни при диагнозе составляет около 15 месяцев после диагностики. Индивидуальный прогноз может варьироваться в зависимости от множества факторов: возраста пациента, общего состояния здоровья и точного расположения опухоли.

Заворотнюк проходила химиотерапию и лучевую терапию в Германии, однако лечение не принесло ожидаемого результата — болезнь прогрессировала, опухоль дала метастазы. Осенью 2019 года врачи рассматривали возможность оперативного вмешательства, но оценили риски как слишком высокие, понимая, что операция может закончиться летальным исходом. Актриса находилась в коме в реанимационном отделении со множественными осложнениями.

В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил о стабилизации состояния актрисы и ее переводе из реанимации в обычную палату. Тогда же в социальных сетях появились сообщения о смерти актрисы, которые оказались фейком.

В преддверии своего 50-летия в 2021 году актриса в соцсетях выразила надежду на скорое возвращение к профессиональной деятельности, однако ее планам не суждено было осуществиться. В конце 2023 года Заворотнюк прошла очередной дорогостоящий курс лечения в частной клинике, но замедлить прогрессирование глиобластомы это не помогло.

Резкое ухудшение состояния Анастасии Заворотнюк произошло в середине мая 2024 года. Помочь ей врачи уже не смогли, актриса скончалась.