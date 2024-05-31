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Присяжные признали Трампа виновным по делу порноактрисы

Присяжные признали Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов

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Justin Lane/AP

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов — первому из четырех уголовных дел против него. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Присяжные Манхэттена признали Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации в связи со схемой Сторми Дэниэлс», — говорится в сообщении.

Ему предъявлены обвинения в 34 случаях подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

У всех присяжных, как пишет CNN, серьезные лица.

Судья отклонил ходатайство адвоката Трампа о его невиновности. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Дональд Трамп — первый президент в истории США, осужденный за уголовное преступление.

22 апреля в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления порноактрисы.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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