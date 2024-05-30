Информацию об уходе Миранчука из «Аталанты» назвали слухами

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, призвал не верить информации, согласно которой футболист может перейти в «Болонью». Его слова приводит Metaratings.

«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради бога, прессу не надо читать», — сказал Шпинев.

Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. Всего в сезоне Миранчук, который выступает за «Аталанту» с 2020 года, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу

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