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Байден дал тайное разрешение Киеву на удары вглубь РФ

Politico: Байден дал тайное разрешение Киеву по ударам вглубь РФ у Харькова

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден отдал Украине тайное разрешение на удары по территории Российской Федерации американским оружием вблизи Харьковской области. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что Украине разрешено наносить удары по целям в РФ «исключительно в районе Харькова». Об этом изданию рассказал американский чиновник и два других источника, знакомых с этим решением.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить возможность использования Украиной американского оружия для контрдействий в районе Харькова, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар», — заявил американский чиновник.

При этом он отметил, что политика США по ударам американским оружием по целям вглубь территории РФ в целом не изменилась.

Немногим ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оружие, предоставляемое США Киеву, предназначено для применения на территории Украины, эта позиция не изменилась. Она отметила, что Пентагон не поощряет и не способствует «осуществлению атак внутри России».

До этого стало известно, что Британия, Франция, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Канада, Литва, Латвия, Эстония дали добро на применение своего оружия по объектам на территории России. По данным The New York Times и Politico, Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц тоже близки к тому, чтобы дать Киеву такое разрешение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что НАТО придется отвечать за удары Украины по территории РФ.

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