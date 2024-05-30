Черная комедия про подкастеров в ирландской глухомани: зачем смотреть «Бодкин»? На Netflix вышел комедийный сериал «Бодкин» с Уиллом Форте

В мае на Netflix вышел черно-комедийный детектив «Бодкин» — о команде подкастеров, которая приезжает в небольшой ирландский городок расследовать давнее исчезновение трех жителей. Продюсерами сериала выступили Барак и Мишель Обама, одним из шоураннеров — Алекс Меткалф, работавший над «Острыми предметами», а среди исполнителей главных ролей — комик Уилл Форте. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, что роднит «Бодкин» с «Убийствами в одном здании» и «Заговором сестер Гарви».

В ирландский прибрежный городок Бодкин с населением менее 300 человек заявляется странноватое трио: американский подкастер-недотепа Гилберт Пауэр (Уилл Форте), стервозная журналистка-расследовательница из The Guardian Дав Малони (Шивон Каллен) и восторженная ассистентка Эмми Сизерг (Робин Кара), смотрящая коллегам в рот.

Команда, собравшаяся не самым естественным образом (Малони сюда сослал главред), планирует разобраться в местной тайне 20-летней давности: тогда во время празднования Самайна (праздника окончания уборки урожая) здесь исчезли трое людей. Ничего примечательного в Бодкине ни до, ни после не происходило, но это только на первый взгляд, — разумеется, в тихом омуте, где бандиты старой закалки соседствуют с технобро из Кремниевой долины, быстро находится масса чертей.

Продюсерами «Бодкина» стали бывшие первые лица США Барак и Мишель Обама (это первый художественный сериал их студии Higher Ground), а придумал его сценарист Джез Шарф — дебютант, за чьими плечами находится лишь горстка короткометражек.

С шоураннерством ему взялся помогать более опытный коллега — продюсер и сценарист Алекс Меткалф, работавший над мини-сериалами «Острые предметы» с Эми Адамс и Патришей Кларксон (там тоже эмоционально нестабильная журналистка возвращалась в родные края) и «Самый громкий голос» о создателе консервативного канала Fox News Роджере Айлзе в исполнении Рассела Кроу.

В каком-то смысле «Бодкин» — сатирический наследник двух этих проектов: родовые тайны и травмы из «Предметов» тут сочетаются со стервятническими повадками работников и потребителей медиа из «Голоса». Только подается все с саркастичной ухмылочкой — и как бы за пинтой «Гиннесса».

В главных ролях задействована столь же любопытная компания, что сложилась и у самих героев. Подкастера-американца, которым движет, конечно же, далеко не только стремление раскопать интересную историю и «дать людям голос», играет комик Уилл Форте — выпускник «Субботним вечером в прямом эфире» и создатель постапокалиптической комедии «Последний человек на Земле» (его имя в титрах самое известное, не считая фамилии Обама).

close 100% Кадр из сериала «Бодкин» (2024) Netflix

А журналистку ирландского происхождения изображает актриса Шивон Каллен, которую британский киножурнал Screen International пару лет назад включил в ежегодный список «Звезд завтрашнего дня». «Бодкин» — третий яркий комедийный проект в ее карьере за последние два года: до этого вышли «В завязке» (о женщине, которая пытается не пить, пока ее семья ни в чем себе не отказывает; Каллен играет ее сестру) и «Некролог» (про составительницу некрологов, которая начинает убивать местных жителей из профессиональных соображений; там у артистки главная роль).

Поскольку герои «Бодкина» приезжают в городок записывать подкаст, в памяти тут же всплывают «Убийства в одном здании» — комедийный проект со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес, который, кажется, успел стать современной классикой смешного теледетектива (голос Уилла Форте здесь регулярно зачитывает похожие нелепо-пафосные монологи).

Однако интонационно шоу больше похоже на лучшие черно-комедийные детективы последних лет, снятые на чуть более забавном английском, чем сам английский: ирландский «Заговор сестер Гарви» и австралийский «Дэдлох».

close 100% Кадр из сериала «Бодкин» (2024) Netflix

Семи имеющихся серий для этого проекта, есть ощущение, многовато (хватило бы и шести), так что «Бодкин» производит чуть более расхлябанное впечатление, чем «Заговор» и «Дэдлох». Плюс у руля шоу стоят мужчины, так что хлесткого феминистского высказывания из него не складывается. Тем не менее просмотр «Бодкина» — это вполне гарантированное удовольствие. Как сказал бы один из местных, почти как наблюдение за оседающей пеной «Гиннесса».

Дата выхода: 9 мая 2024 года

Продолжительность: 7 серий по 50 минут

Создатель: Джез Шарф

В ролях: Уилл Форте, Шивон Каллен, Робин Кара