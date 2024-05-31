«Начать с одного погранпункта». Премьер Финляндии хочет открыть границу с Россией Финский омбудсмен выступила против закона о возвращении нелегалов в Россию

Премьер Финляндии сообщил, что его правительство надеется открыть сухопутную границу с Россией. Власти не против восстановить «необходимое движение» через нее, подчеркнул политик. Но Хельсинки по-прежнему опасается наплыва мигрантов, которые потребуют убежища в Финляндии. Им должен помешать новый антимиграционный закон, который резко критикует часть политиков Финляндии за нарушения прав человека.

Финляндия хочет открыть «необходимое движение» через закрытую границу с Россией, заявил глава правительства страны Петтери Орпо на финском экономическом семинаре.

«Сейчас ситуация на восточной границе остается спокойной, новые беженцы не прибывали с января. Это хорошо», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что правительство хочет прекратить «инструментальный въезд» в Финляндию. Министр внутренних дел страны Мари Рантанен поясняла, что «инструментальная иммиграция» — это «не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления». Для борьбы с тем, что Хельсинки считает таким давлением, в Финляндии хотят принять антимиграционный закон, который также называют законом о выдворении. Ранее в мае Орпо обещал, что Финляндия постарается «осторожно» открыть границу после принятия этого закона.

«Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — предполагал премьер.

Политик также указал, что правительство Финляндии хочет получить от ЕС деньги на строительство забора по границе с Россией. Государство собирается установить его «в критических районах», общая длина сооружения может составить до 260 км. Преграда должна помочь противостоять «гибридным угрозам», в том числе наплыву нелегальных мигрантов.

Что изменит закон о выдворении

Законопроект, после принятия которого хотят открыть границу, касается просителей убежища в Финляндии. Если документ вступит в силу, финские власти смогут отказывать на границе всем, кроме людей в «особо уязвимом положении»: детей, инвалидов, тех, кому на родине грозит смертная казнь или пытки. Остальных будут просто отправлять обратно в Россию. Просителей, у которых есть шанс, на время рассмотрения их заявлений поселят во временных центрах на границе или вблизи нее.

Против закона о выдворении 30 мая выступила финский уполномоченный по вопросам равноправия Кристина Стенман. В своем докладе она подчеркнула, что каждого, кто покинул родину и просит об убежище, уже можно считать человеком в «очень неопределенной и даже опасной ситуации». В целом будет трудно установить, что тот или иной проситель находится в достаточно «уязвимом» положении, ведь заявители не всегда доверяют властям или готовы рассказать о травмирующих переживаниях, пояснила омбудсмен. Стенман добавила, что иммиграционная служба Финляндии в принципе не считает Россию страной, куда безопасно возвращать просителей убежища из третьих государств. Омбудсмен резюмировала, что закон может нарушить права человека и международные обязательства Финляндии.

Ранее с той же критикой выступала часть финской оппозиции. Однако исследование в конце 2023 года показало, что две трети финнов поддерживают закрытие границы с Россией. Из респондентов 66% заявили, что «очень» или «достаточно» удовлетворены этими мерами правительства. При этом больше всего действия властей поддерживают люди старше 70 лет, а критичнее всего настроены люди от 18 до 29 лет.

Что происходит с финско-российской границей

Финляндия начала ограничивать въезд российских туристов с 30 сентября 2022 года. Осенью 2023 года Финляндия столкнулась с массовым наплывом нелегальных мигрантов, которые шли со стороны России и требовали убежища в Финляндии. Финские власти обвинили Москву в том, что она специально провоцирует миграционный кризис.

«Очевидно, что это произошло из-за влияния иностранной державы, а также связано с преступностью», — заявляла глава МВД Финляндии.

Кремль все обвинения отвергал и называл их надуманными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, а российские пограничники законно их пропускают. В итоге Финляндия решила в ноябре 2023-го полностью закрыть сухопутную границу с Россией, на что Москва отреагировала с сожалением. В Кремле подчеркивали, что не могут повлиять на решение Хельсинки, потому что финская сторона полностью свернула контакты с российскими коллегами.

«Ничего, кроме глубокого сожаления, это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция», — указал Песков.

В декабре 2023-го Финляндия пробовала открыть два пункта пропуска, но сразу же закрыла их из-за того, что поток нелегальных мигрантов не прекратился. В апреле правительство страны сообщило, что граница закрывается бессрочно. По последним оценкам финского премьера, с российской стороны все еще ждут возможности попасть в Финляндию тысячи человек.