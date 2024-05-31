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В США поставили ВСУ перед выбором

Экс-разведчик Риттер: ВСУ свергнут Зеленского или последуют за ним в ад

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Андрей Бортко/РИА Новости

Отставной разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что российские силы обладают преимуществом перед украинскими. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, наступит переломный момент, когда украинские военные поймут, что «все потеряно», и им необходимо принять решение — либо последовать за Зеленским в ад, либо попытаться отстранить его от власти и спасти то, что еще осталось от Украины.

Бывший разведчик считает, что Зеленский будет руководить страной до тех пор, пока в этом заинтересованы США.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский опасается возможных планов США начать мирные переговоры с Российской Федерацией.

Накануне сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание депутатам и чиновникам подвергать публичной критике Джо Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии.

В то же время американские чиновники сообщили, что предупреждали Украину о том, что в даты проведения саммита — 15-16 июня, Джо Байден, вероятно, не сможет посетить его.

Ранее Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену.

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