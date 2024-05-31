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Трамп прокомментировал обвинительный приговор по делу о подлоге финансовых документов

Трамп назвал судебный процесс позором и заявил о своей невиновности

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Eduardo Munoz/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «позором» и «сфальсифицированным процессом» суд по делу о подлоге финансовых документов. Так республиканец прокомментировал обвинительный приговор, сообщает телеканал CNN.

«Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек», — сказал Трамп после выхода из зала суда.

По его словам потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии, «настоящий вердикт будет вынесен народом 5 ноября». Именно на этот день намечены президентские выборы в США.

Трамп добавил, что окружной прокурор Манхэттена и администрация Байдена повлияли на уголовное дело в отношении него.

До этого суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину ни по одному из пунктов.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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