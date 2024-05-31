Екатеринбургского студента, пристававшего к девушкам на улице, отправили в психбольницу

В Екатеринбурге студента УрФУ, который приставал к девушкам на улицах, поместили в стационар психиатрической больницы. Об этом пишет издание 66.ru со ссылкой на решение Октябрьского районного суда.

Дмитрию Гребенкину, которого ранее обвинили в домогательствах и побоях, предстоит пройти психиатрическую экспертизу, по итогам которой его могут отправить на принудительное лечение. Проверять молодого человека на вменяемость специалисты будут в течение месяца. Если подозрения врачей подтвердятся, студент может избежать уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

В начале апреля 21-летнего Гребенкина арестовали в аэропорту Кольцово по подозрению в домогательствах по отношению к незнакомым девушкам. Студент признался, что собирался улететь со своим котом в Москву. Он признал свою вину и заявил, что воспользовался газовым баллончиком, потому что мужчина, заступившийся за одну из пострадавших, напал на него. В итоге суд назначил хулигану восемь суток административного ареста. Известно, что с заявлениями в полицию перед этим обратились четыре горожанки. По словам екатеринбурженок, незнакомец хватал их за руки, пытался обнять, а одну из пострадавших толкнул в сугроб и начал плевать в нее.

«Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Был в состоянии аффекта, поэтому толкнул [девушку]. Нарочито обидеть не хотел. Готов извиниться и загладить моральный вред», — утверждал Гребенкин перед вынесением приговора по делу о мелком хулиганстве.

Ранее на принудительное лечение направили хулигана, от рук которого в октябре 2023 года пострадал актер Баршак.