Об операции Алибасова рассказал его представитель

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Представитель продюсера Бари Алибасова прокомментировал информацию о том, что музыканта якобы готовят к операции.

Как рассказал в беседе с РИА «Новости» Вадим Горжанкин, эти сообщения не соответствуют действительности. «Это не так», — отрезал Горжанкин.

Бари Алибасову диагностировали ожоги внутренних органов от второй до четвертой степени после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб. Продюсер принял чистящее средство за сок и был госпитализирован вечером 4 июня. По словам представителей Алибасова, он находится в сознании, но не может говорить.

Ранее коллектив поп-группы «На-На» обратился к своему госпитализированному продюсеру Бари Алибасову в социальных сетях, чтобы поздравить с днем рождения.