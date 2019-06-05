Федосеева-Шукшина приехала в больницу к отравленному Алибасову

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина приехала к супругу, состояние которого резко ухудшилось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого источник рассказал, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как отмечается, накануне Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй.

По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб. По некоторым данным, Алибасов получил сильный ожог пищевода.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов нечаянно отравился химикатами.