Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В настоящее время он находится в больнице. Врачи заявили, что его состояние ухудшилось.

«Состояние тяжелое», — добавил источник.

Как отмечается, накануне Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй.

По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб. По некоторым данным, Алибасов получил сильный ожог пищевода.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов нечаянно отравился химикатами.