Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В настоящее время он находится в больнице. Врачи заявили, что его состояние ухудшилось.
«Состояние тяжелое», — добавил источник.
Как отмечается, накануне Алибасов был на студии и в какой-то момент, перепутав два стакана с водой и химикатами, выпил второй.
По словам сына Алибасова, это была жидкость для очистки труб. По некоторым данным, Алибасов получил сильный ожог пищевода.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов нечаянно отравился химикатами.