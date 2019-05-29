Стали известны подробности операции Газманова в Германии

Российский певец Олег Газманов рассказал об операции по удалению опухоли в Германии, сообщает РИА «Новости».

О серьезной болезни артиста ранее сообщили некоторые СМИ.

Газманов иронично напомнил, что опухоль ему удалили восемь лет назад, а после того, как он рассказал об этом в одном из интервью, СМИ раздули из этого скандал.

По словам певца, сейчас он совершенно здоров.

Газманов также ответил на вопрос, почему лечился в Германии, а не в России, и заявил, что на свои честно заработанные деньги может покупать, что хочет.