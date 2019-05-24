Когда выйдет новая часть книжной «Игры престолов», рассказал Джордж Мартин

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Американский писатель Джордж Мартин заявил, что предпоследняя часть эпопеи «Песнь льда и пламени», на которой основан сериал «Игра престолов», выйдет летом следующего года. Об этом писатель написал в своем блоге.

По его словам, книга под названием «Ветра зимы» будет представлена на церемонии вручения литературной премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

Мартин заверил, что если он все-таки не представит книгу на этом мероприятии, то читатели получат «письменное разрешение», которое позволит запереть писателя в «хижине» с видом на озеро, наполненное соляной кислотой.

Ранее Мартин рассказал, как закончится «Песнь льда и пламени».