«Детективу Пикачу» не удалось обогнать «Мстителей» в бокс-офисе США

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Фильм «Мстители: Финал» третьи выходные подряд становится лидером проката в Соединенных Штатах, игровой фильм «Детектив Пикачу» по франшизе «Покемон» оказался вторым в американском бокс-офисе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, финальная картина о супергероях собрала за минувший уикэнд $63,1 млн в североамериканских кинотеатрах, в результате чего общая сумма кассовых сборов составила $723,5 млн.

В свою очередь «Детектив Пикачу», стартовавший в прокате в эти выходные, собрал в США $58 млн, оказавшись вторым в бокс-офисе США.

Ранее сообщалось, что «Детектив Пикачу» собрал на превью за четверг в США $5,7 млн.