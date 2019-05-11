Лазарев анонсировал русскую версию своей песни для «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев обещал в ближайшее время выпустить русскоязычную версию песни Scream, с которой он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Также сообщается, что в ходе второй репетиции в Тель-Авиве, где в этом году будет проходить «Евровидение», были устранены технические неточности в сценографии, в том числе была откорректирована часть декорации с водопадом.

Ранее сообщалось, что Лазарев рассказал о подготовке к «Евровидению».

В 2019 году Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.