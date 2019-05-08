Появился первый трейлер сериала «Хранители»
Канал HBO первый тизер-трейлер новой экранизации по комиксам «Хранители».
Судя по видео, события сериала будут развиваться значительно позднее оригинальной истории Хранителей, описанной в полнометражной экранизации от Зака Снайдера 2009 года.
Премьера сериала «Хранители» Деймона Линделофа состоится осенью текущего года.
Ранее сценарист и продюсер Деймон Линделоф обратился к фанатам комикса и фильма «Хранители» с длинным письмом, в котором объяснил, почему сериал HBO «Хранители» будет не совсем таким, каким они ожидают.
Пилотная серия «Хранителей» была заказана каналом HBO в прошлом сентябре. В оригинальном нуарном супергеройском комиксе действие происходит в разгар Холодной войны. Персонажи Ночная Сова, Роршах, Шелковый Призрак, Озимандия, Комедиант и Доктор Манхэттен расследуют гибель товарища, распутывая заодно клубки мрачных тайн.