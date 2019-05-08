Кофейный стаканчик пропал из новой серии «Игры престолов»
Телеканал HBO вырезал кофейный стаканчик из четвертой серии финала «Игры престолов», сообщает РИА «Новости».
В агентстве уточнили, что стаканчик вырезали из онлайн-версии эпизода «Последние из Старков».
Ранее зрители сериала заметили, что в сцене пиршества в замке Винтерфелл на столе стоит бумажный стаканчик для кофе из популярной сети кофеен. В HBO с юмором отнеслись к киноляпу и заявили, что на самом деле героиня сериала Дейенерис Таргариен заказывала не латте, а чай.