Кофейный стаканчик пропал из новой серии «Игры престолов»

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Телеканал HBO вырезал кофейный стаканчик из четвертой серии финала «Игры престолов», сообщает РИА «Новости».

В агентстве уточнили, что стаканчик вырезали из онлайн-версии эпизода «Последние из Старков».

Ранее зрители сериала заметили, что в сцене пиршества в замке Винтерфелл на столе стоит бумажный стаканчик для кофе из популярной сети кофеен. В HBO с юмором отнеслись к киноляпу и заявили, что на самом деле героиня сериала Дейенерис Таргариен заказывала не латте, а чай.