К спасению Бритни Спирс привлекли жену губернатора Луизианы

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Джейми Линн Спирс, младшая сестра поп-звезды Бритни Спирс, считает, что находящаяся в психиатрической лечебнице певица получает неподобающее лечение, сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.

Источники портала рассказали, что Линн Спирс верит, будто бы ее сестру «накачивают» препаратами, которая она не хочет принимать. В связи с этим она обратилась к супруге губернатора штата Луизиана Джону Беллу Эдвардсу, чтобы та помогла ей найти подходящего адвоката.

На портале добавили, что Линн Спирс добивается признания ее вторым опекуном сестры.

Ранее Бритни Спирс показала, как исхудала в психлечебнице.