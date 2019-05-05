Муж доктора Лизы поразился сходству Чулпан Хаматовой с погибшей женой

Глеб Глинка, супруг погибшей правозащитницы Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, удивился сходству актрисы Чулпан Хаматовой с женой. Об этом сообщает НТВ.

В России снимают первый художественный фильм про Доктора Лизу, главную роль в кинокартине исполняет Чулпан Хаматова. Глеб Глинка консультирует съемочную группу по поводу манеры речи и движений супруги, чтобы максимально достоверно воссоздать ее образ в фильме.

«Насколько мимика у Чулпан Хаматовой, насколько она точно воспроизвела мимику Елизаветы. Были моменты, когда мне казалось, что я вижу Елизавету», — признался Глеб Глинка.

Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе под Сочи 25 декабря 2016 года, сопровождая гуманитарный груз в Сирию.

Ранее в интернете появились первые фотографии российской актрисы Чулпан Хаматовой в образе Елизаветы Глинки.