Финал «Мстителей» собрал почти $2 млрд к концу второй недели

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Американский фильм «Мстители. Финал» собрал к концу второй недели проката $1,9 млрд. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, выше остаются теперь только четыре киноленты с кассой более $2 млрд. — «Аватар», «Титаник», «Звездные войны: Эпизод 7 — Пробуждение Силы» и «Мстители 3: Война бесконечности».

Согласно следующему прогнозу, к концу вторых выходных финал «Мстителей» обгонит «Титаник», но пока не известно, сможет ли он превзойти достижение «Аватара».

Ранее сообщалось, что финал «Мстителей» соберет к концу второй недели $2 млрд.