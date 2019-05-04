Финал «Мстителей» собрал почти $2 млрд к концу второй недели
Американский фильм «Мстители. Финал» собрал к концу второй недели проката $1,9 млрд. Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, выше остаются теперь только четыре киноленты с кассой более $2 млрд. — «Аватар», «Титаник», «Звездные войны: Эпизод 7 — Пробуждение Силы» и «Мстители 3: Война бесконечности».
Согласно следующему прогнозу, к концу вторых выходных финал «Мстителей» обгонит «Титаник», но пока не известно, сможет ли он превзойти достижение «Аватара».
Ранее сообщалось, что финал «Мстителей» соберет к концу второй недели $2 млрд.