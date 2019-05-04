Проигравший дочери Алсу финалист «Голоса» рассказал о вещем сне Пугачевой
Российская звезда Алла Пугачева увидела сон о судьбе финалистов шоу «Голос.Дети», сообщает StarHit.
Об этом рассказал финалист конкурса Ержан Максим.
Он поделился, что на встрече после финала шоу, на которую Пугачева пригласила его, а также других финалистов, она предсказала им их судьбу.
«Во сне она видела, что у Роберта Багратяна будет своя известная группа, я стал мировой звездой, Нино Чеснер стала актрисой, а Настя Иванова певицей», — рассказал Ержан.
Он рассказал, что певица подарила им именные золотые кулоны и каждому дала ценный совет.
Ранее сообщалось, что Ержан Максим подружился с победительницей проекта, дочерью Алсу Микеллой Абрамовой.