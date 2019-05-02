Финал «Мстителей» соберет к концу второй недели $2 млрд

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Американский фильм «Мстители. Финал» соберет к концу второй недели проката $2 млрд. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, этот фильм перепрыгнул «Черную пантеру» и «Мстителей: Эру Альтрона», став восьмым самым кассовым фильмом в мире после первых семи дней проката.

Уточняется, что финальная часть «Мстителей» собрала больше всего в прокате за первую неделю в Китае, Великобритании, Корее, Мексике и Индии.

Ранее сообщалось, что финал «Мстителей» поставил рекорд, собрав в российском прокате более 1 млрд руб. за три дня.

Причем предыдущий рекорд принадлежал фильму «Мстители: война бесконечности», который собрал такую же сумму за четыре дня проката в России.