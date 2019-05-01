Сухоруков рассказал о проблемах с рукой

Актер Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей из-за его болезни, передает РИА «Новости».

По его словам, он находится на больничном после вывиха руки, который он получил во время одного спектакля.

«Пожалуйста, не думайте ничего плохого и печального о Сухорукове, у меня все прекрасно», — сказал Сухоруков.

При этом актер заверил, что идет на поправку.

Ранее в Театре им. Моссовета проинформировали об отмене спектаклей с участием Народного артиста России Виктора Сухорукова.