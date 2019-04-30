Названа причина закрытия театра «У Никитских ворот»

В театре «У Никитских ворот» объяснили, почему учреждение было опечатано судебными приставами. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе, театр должен быть подключен к централизованной городской системе холодного водоснабжения, что необходимо для работы системы пожарного водопровода.

«Этой сложной технической задачей театр занимается несколько лет», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот».