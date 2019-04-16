Умерла Джорджия Энджел

В США на 71 году жизни скончалась американская актриса Джорджия Энджел, наиболее известная по ролям в ситкомах «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Все любят Рэймонда». Об этом сообщает Fox News.

По словам ее друга, Энджел скончалась 12 апреля в Принстоне в Нью-Джерси. Причина ее смерти неизвестна, поскольку она была сторонницей христианской науки и не состояла под наблюдение врачей.

За свою игру в указанных ситкомах она получила несколько номинаций на премию «Эмми». Также она исполнила небольшие роли в сериале «Офис», «Красотки в Кливленде» и «Два с половиной человека».