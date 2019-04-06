Дочь Курта Кобейна написала послание к годовщине его смерти

Дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин опубликовала cториз-послание к 25-летней годовщине смерти музыканта в инстаграме.

Культовый исполнитель ушел из жизни 5 апреля 1994 года.

«Если вы боретесь с психологической проблемой и вам нужно с кем-то поговорить, пожалуйста, не бойтесь поговорить с кем-то из своих друзей, соседей, родителями...», — отметила Фрэнсис Бин Кобейн.

«Газета.Ru» подготовила фоторепортаж к 25-летию ухода Кобейна из жизни.