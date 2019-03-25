Опрос: за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев

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Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому рейтинг кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского превысил 30%. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, исследование было проведено с 14 по 22 марта.

«Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что на втором месте находится нынешний президент Украины Петр Порошенко с 17,1%, а за ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с показателем 12,5%.

Ранее сообщалось, что Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов Зеленскому и Тимошенко.