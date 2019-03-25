Юрий Николаев госпитализирован с тяжелыми травмами

Народный артист России Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после обморока, сообщает StarHit.

Сообщается, что 70-летний артист внезапно потерял сознание и во время падения сильно ударился головой.

Николаев был доставлен в одну из московских больниц, где у него обнаружили сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также гематомы на лице.

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По данным издания, медики поставили ему диагноз «синокопальное состояние», то есть внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать.

В то же время, сам Николаев и его супруга позднее опровергли появившуюся информацию.

В 2007 году врачи поставили Николаеву диагноз рак кишечника. Злокачественную опухоль обнаружили на ранней стадии, и медикам удалось вызывать ремиссию.

Однако полностью справиться с болезнью не удалось, и в 2014 году у Николаева случился рецидив, с которым специалисты снова благополучно справились.