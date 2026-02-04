В Петербурге задержали девушку, закидавшую пункт сбора помощи «коктейлями Молотова»

В Санкт-Петербурге на Кантемировской улице задержана девушка, подожгла волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Бутылками с зажигательной смесью девушка закидала подвальное помещение, в котором находится пункт сбора помощи. По данным 78.ru, при себе у поджигательницы коробка с неизвестным содержимым, которую она угрожала взорвать. На место вызваны саперы. В помещении в момент возгорания находился один человек, его опрашивают сотрудники полиции.

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

До этого запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее девушка с пятилитровой канистрой бензина пыталась поджечь магазин в Подмосковье.