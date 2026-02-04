Российская велогонщица выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы в гите на 1000 метров

При этом спортсменка установила национальный рекорд — 1:03,621, это время она показала в рамках квалификации.

Золотую медаль в этой дисциплине выиграла представительница Франции Матильда Гро, серебряную награду завоевала итальянка Мириам Вече.

Европейское первенство проходит в турецком городе Конье с 1 по 5 февраля. Бурлакова уже приняла участие в спринтерской гонке, однако не сумела преодолеть стадию полуфинала. Тренер сборной России Владимир Хозов заявил, что подобный результат был ожидаем на фоне физической формы спортсменки.

Бурлакова является чемпионкой Европы 2025 года в личном спринте и чемпионкой мира 2024 года в гите на 500 метров. Также она серебряная и бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в командном спринте и в кейрине, трехкратная бронзовая медалистка чемпионата Европы 2021 года в дисциплинах: кейрин, гит с места на 500 м и командном спринте. Бурлакова была признана заслуженным мастером спорта России в 2022 году.

Ранее российские гонщики выиграли международные соревнования по велокроссу.