В Чите произошла авария на ТЭЦ-1

Большую часть Читы отключили от сетей из-за аварии на ТЭЦ-1
Telegram-канал Chita.Ru | Новости Читы

Авария произошла на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Чите. Об этом сообщил Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы».

Как рассказал директор филиала «Читинская Генерация» Андрей Чебыкин, аварийная система исправно сработала на ТЭЦ-1. В связи с этим большую часть города пришлось отключить от систем.

«На месте уже работают ремонтные бригады», — подчеркивается в публикации.

При этом Чебыкин опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что на ТЭЦ произошел взрыв трансформатора. Директор филиала «Читинская Генерация» назвал эти сведения «слухом».

3 февраля в шести населенных пунктах в Приморском и Васильевском муниципальных округах Запорожской области произошло отключение света. Блэкаут зафиксировали в Инзовке, Райновке, Орловке и Широком, Орлянском, Подгорном. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, причиной послужили аварии на электросетях.

Восстановить электроснабжение удалось к вечеру 4 февраля. Балицкий в 17:00 мск сообщил, что в Запорожской области нет обесточенных потребителей.

Ранее более 28 тыс. жителей Приморского края остались без света из-за аварии.
 
