Трусова на видео показала чистый четверной лутц

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) во время тренировочного процесса начала восстанавливать четверные прыжки. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

На записи запечатлено, как спортсменка прыгает четверной лутц.

Фигуристка, которая в январе объявила о своем возвращении на соревновательный лед, приняла участие в чемпионате России по прыжкам. По итогам соревнований она набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала об эмоциях от возвращения на соревнования.