Трусова на видео показала чистый четверной лутц

Фигуристка Трусова исполнила четверной лутц на тренировке

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) во время тренировочного процесса начала восстанавливать четверные прыжки. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

На записи запечатлено, как спортсменка прыгает четверной лутц.

Фигуристка, которая в январе объявила о своем возвращении на соревновательный лед, приняла участие в чемпионате России по прыжкам. По итогам соревнований она набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова рассказала об эмоциях от возвращения на соревнования.
 
