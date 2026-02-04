Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Дмитриев заявил, что левые элиты Британии опозорились

Дмитриев указал на разрушение нарративов левой элиты в Британии
Александр Вильф/РИА Новости

Часть нарративов левой элиты в Британии разрушилась после скандала с экс-послом королевства в США Питером Мандельсоном, который дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Честность от Пирса Моргана. Левые элиты Великобритании, «принцы тьмы», опозорились. Смогут ли британцы осознать, сколько других ложных нарративов им внушали и продолжают внушать, чтобы скрыть порочность элит?» — говорится в публикации.

Кроме того, Дмитриев задался вопросом, смогут ли жители страны раскрыть скрытые силы, разрушающие Британию.

1 февраля Мандельсон сообщил, что покинул ряды Лейбористской партии. Он ушел из после разоблачения его общения с Эпштейном и якобы имеющихся чеков платежей от финансиста Мандельсону (на $75 тысяч). Хоть экс-посол и отрицал поступление сумм, в партии призвали к проведению независимого расследования. 3 февраля бывший дипломат сообщил, что покинет Палату лордов.

Ранее Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!