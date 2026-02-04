Часть нарративов левой элиты в Британии разрушилась после скандала с экс-послом королевства в США Питером Мандельсоном, который дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Честность от Пирса Моргана. Левые элиты Великобритании, «принцы тьмы», опозорились. Смогут ли британцы осознать, сколько других ложных нарративов им внушали и продолжают внушать, чтобы скрыть порочность элит?» — говорится в публикации.

Кроме того, Дмитриев задался вопросом, смогут ли жители страны раскрыть скрытые силы, разрушающие Британию.

1 февраля Мандельсон сообщил, что покинул ряды Лейбористской партии. Он ушел из после разоблачения его общения с Эпштейном и якобы имеющихся чеков платежей от финансиста Мандельсону (на $75 тысяч). Хоть экс-посол и отрицал поступление сумм, в партии призвали к проведению независимого расследования. 3 февраля бывший дипломат сообщил, что покинет Палату лордов.

Ранее Билл Гейтс извинился за общение с Эпштейном.