Страна в Латинской Америке захотела добиться экстрадиции Мадуро из США

Аргентинский судья Себастьян Рамос распорядился отправить запрос в США, чтобы добиться экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Аргентину. Об этом сообщает портал Infobae, ссылаясь на источники.

«Федеральный судья подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из Соединенных Штатов с целью его доставки в Аргентину для дачи показаний», — говорится в публикации.

Речь идет об обвинениях в адрес венесуэльского лидера в нарушениях прав человека.

Между Аргентиной и США существует договор об экстрадиции.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

