Общество

Украинец утонул в ледяной воде при попытке сбежать за границу

Пытавшийся сбежать за границу украинец утонул в реке на глазах у пограничников
Global Look Press

Житель Украины, пытавшийся переплыть реку Днестр и таким образом сбежать из страны, утонул на глазах у пограничников. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram-канале.

Из заявления следует, что трагедия произошла в районе города Ямполь в Винницкой области.

«31-летний гражданин пытался нелегально пересечь госграницу через реку. Он пересек часть Днестра по льду, добрался до одного из островов вблизи берега, а дальше планировал переправиться вплавь», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что молодой человек не смог долго продержаться на воде из-за низкой температуры и стремительного течения. Более того, пограничникам в связи с неблагоприятными погодными условиями не удалось вовремя добраться до места происшествия и помочь украинцу. В результате он утонул.

Тело погибшего достали из воды только на следующий день после трагедии.

24 декабря 2025 года телеканал CNN сообщил, что не менее 29 украинских уклонистов погибли при попытке пересечь горы или переплыть реку Тиса, которые отделяют юго-западную часть страны от северной Румынии.

Ранее на Украине раскрыли маршрут бегства уклонистов в Европу по газовой трубе.
 
