В Чувашии чиновники натравили полицию на ветерана СВО

Военкор Стешин: чиновники пытались выгнать ветерана СВО в Чувашии
Вести Чувашии/VK

Военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил в своем Telegram-канале, что в Чувашской республике чиновники попытались выгнать ветерана специальной военной операции с общественного собрания.

Журналист со ссылкой на подписчиков сообщил, что инцидент произошел с участием главы Яльчикского округа Чувашии. По данным открытых источников, округ возглавляет Леонард Левый. Имя ветерана СВО, которого пытались вывести из зала, не раскрывается.

В публикации Дмитрия Стешина отмечается, что чиновники якобы привлекли полицию для выдворения ветерана. Сам военкор также выразил мнение, что подобные действия против ветеранов недопустимы.

На опубликованном в сообществе «Вести Чувашии» во «ВКонтакте» видео видно, как полиция пытается вывести мужчину в военной форме с наградами, но в итоге отпускает его.

«Вы же сами согласовали (...) Я это заслужил от вас, да?» — отреагировал ветеран на действия сотрудников полиции.

В ноябре прошлого года участник СВО из Владивостока заявил об избиении в местной воинской части. По словам мужчины по имени Станислав, когда он приехал, его завели в кабинет. Там бойца обвинили в том, чего он «не делал». В своем видеообращении он делает акцент на том, что в целом не делал ничего противозаконного. После этого мужчину якобы избили, забрали документы, телефон и банковские карты.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения Доски почета с ветеранами в Ейске.
 
