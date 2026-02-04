Ученые рассказали, как пить кофе при повышенном давлении

Conversation: тем, у кого давление выше 160/100, можно пить одну чашку кофе в день

Кофе сопровождает человечество уже более 600 лет, и сегодня средний человек выпивает почти два килограмма кофейных зерен в год. При этом влияние напитка на сердце и сосуды до сих пор вызывает споры — особенно у людей с повышенным артериальным давлением. Ученые объясняют: кратковременный подъем давления после чашки кофе не означает, что от него нужно полностью отказываться. Об этом сообщает портал The Conversation.

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Нормой считается уровень ниже 120/80 мм рт. ст. Значения 140/90 и выше говорят о гипертонии. Опасность в том, что она часто протекает бессимптомно, повышая риск инфаркта и инсульта. По данным медиков, около 31% взрослых имеют гипертонию, и почти половина из них плохо контролируют ее.

Кофеин стимулирует нервную систему и надпочечники, вызывая выброс адреналина. Это может учащать сердцебиение и сужать сосуды, временно повышая давление. Пик концентрации кофеина в крови наступает через 30–120 минут после употребления, а период его полураспада составляет от 3 до 6 часов — в зависимости от возраста, генетики и привычки пить кофе.

«В среднем после кофе систолическое давление может повышаться на 3–15 мм рт. ст., а диастолическое — на 4–13», — отмечают авторы обзоров клинических исследований. При этом у людей с уже существующей гипертонией такой эффект может быть более значимым.

Однако кофе — это не только кофеин. В нем содержатся сотни биологически активных веществ. Например, меланоидины участвуют в регуляции водного баланса и ферментов, влияющих на давление, а хинная кислота улучшает состояние сосудистой стенки, помогая ей лучше переносить перепады давления.

Крупный анализ 13 исследований с участием более 315 тысяч человек показал: употребление кофе не связано с повышенным риском развития гипертонии.

«Даже при учете пола, количества выпитого кофе, наличия кофеина и длительности наблюдения связь с развитием гипертонии не выявлена», — подчеркивают исследователи.

Исключение составляют люди с очень высоким давлением. В японском исследовании, длившемся почти 19 лет, у пациентов с показателями 160/100 мм рт. ст. и выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был вдвое выше у тех, кто пил две и более чашек кофе в день.

Вывод врачей прост: полностью отказываться от кофе не нужно.

«Ключевой фактор — умеренность и знание своего давления», — отмечают специалисты. Большинству людей безопасно пить до четырех чашек в день. Тем, у кого давление превышает 160/100 мм рт. ст., стоит ограничиться одной чашкой и обсудить рацион с врачом.

