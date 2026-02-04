Россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья

В Челябинской области вынесли приговор 41-летнему мужчине, пытавшемуся изнасиловать 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба Ашинского суда Челябинской области.

Инцидент произошел летом 2024 года — мужчина распивал спиртное в квартире знакомых, где также находилась их дочь. Под предлогом сильного опьянения он попросил, чтобы девочка проводила его до дома.

Приведя ребенка к себе, он стал домогаться девочки и попытался ее изнасиловать. Девочка оказала педофилу активное сопротивление, ей удалось освободиться и убежать.

Мужчине вменили ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд учел как смягчающие обстоятельства признание вины, помощь следствию, состояние здоровья подсудимого и наличие у него двоих малолетних детей.

Мужчину признали виновным в покушении на изнасилование и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1,5 года.

