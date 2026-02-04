Размер шрифта
Голая женщина бегала по дороге, «спасаясь от зомби» и искусала полицейского

В Чехии голая женщина под наркотиками бегала по трассе и попала на видео

В Чехии обнаженная женщина, искусала полицейского и заявила, что ее преследовали зомби. Об этом сообщает издание Idnes.

Инцидент произошел в городе Иванчице близ Брно. Девушка выбежала на оживленную трассу и стала бросаться на проезжавшие автомобили. Она размахивала руками и кричала, что ее преследуют зомби. Полиция пыталась утихомирить дебоширку, но та оказала сопротивление и искусала одного из стражей порядка.

Как сообщил пресс-секретарь полиции Петр Вала, анализ крови показал, что девушка находилась под воздействием наркотиков, она доставлена в больницу.

До этого в Москве голый мужчина ночью пробрался в детский сад. Задержанный рассказал, что влез в здание через окно, чтобы спрятаться от неизвестных, которые якобы его преследовали.

Ранее мужчина в одних трусах пытался вломиться в детсад в Подмосковье.
 
