Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Дана Борисова раскрыла свой гонорар

Телеведущая Борисова призналась, что просит гонорар в 200 тысяч рублей за день
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Дана Борисова поделилась на премьере фильма «Равиоли Оли», что за съемочный день просит гонорар в размере 200 тысяч рублей. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Борисова уточнила, что эта сумма включает в себя в том числе и проживание, но не подразумевает «экстремальных» условий.

«Двести тысяч — съемочный день. Это нормально для меня. Да, чистый гонорар за съемочный день — 200 000. Если что‑то сверх, то я не знаю, могу попросить и миллион, и полтора миллиона, если это какой‑то прямо…» — заявила телеведущая.

В то же время Борисова усомнилась, что найдется проект, создателям которого она поставит условие в миллион рублей.

По словам знаменитости, сейчас она как раз находится на этапе переговоров об участии в одном из реалити-шоу. Она пока не может раскрывать какие-либо детали, но уточняет, что оно точно снимается не в Марокко.

Накануне сообщалось, что дочь Борисовой раскритиковали за вульгарный наряд на красной дорожке. Девушка вышла в свет в полупрозрачном топе и обтягивающей мини-юбке. Интернет-пользователи осудили ее за «вульгарность и безвкусицу».

Ранее сообщалось, что у жениха Семенович обнаружили почти миллионный долг перед ФНС.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!