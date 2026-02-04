Дана Борисова раскрыла свой гонорар

Телеведущая Борисова призналась, что просит гонорар в 200 тысяч рублей за день

Телеведущая Дана Борисова поделилась на премьере фильма «Равиоли Оли», что за съемочный день просит гонорар в размере 200 тысяч рублей. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

Борисова уточнила, что эта сумма включает в себя в том числе и проживание, но не подразумевает «экстремальных» условий.

«Двести тысяч — съемочный день. Это нормально для меня. Да, чистый гонорар за съемочный день — 200 000. Если что‑то сверх, то я не знаю, могу попросить и миллион, и полтора миллиона, если это какой‑то прямо…» — заявила телеведущая.

В то же время Борисова усомнилась, что найдется проект, создателям которого она поставит условие в миллион рублей.

По словам знаменитости, сейчас она как раз находится на этапе переговоров об участии в одном из реалити-шоу. Она пока не может раскрывать какие-либо детали, но уточняет, что оно точно снимается не в Марокко.

