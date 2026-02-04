Петербургские школьники массово слегли с ротавирусом после обеда в столовой

Следком: данные об отравлении детей в одной из школ Петербурга проверяются

Следователи проверяют информацию об отравлении детей в одной из школ в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

О том, что более чем 25 детей слегли с ротавирусом после обеда в школьной столовой, сообщал Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Признаки отравления у всех одинаковые — рвота и диарея. Проявляться симптомы массово начали несколько дней назад. Родители подозревают во всём школьную столовую — сегодня, по их словам, она была закрыта, туда никого не пускали», — отмечалось в публикации.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе мониторинга СМИ на одном из ресурсов выявлена публикация о том, что более 25 детей после обеда в школьной столовой в Невском районе почувствовали себя плохо, а несколько человек попали в больницу с симптомами отравления», — сказали в ведомстве.

