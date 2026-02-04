Размер шрифта
Россияне стали экономить на путешествиях по стране

АТОР: россияне стали чувствительны к росту цен на курортах
Российские туристы в последнее время стали чувствительнее к росту цен на внутреннем рынке. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет «Интерфакс».

«Туристы стали до предела чувствительны к росту цен на российских курортах. Если цена достигает некой невозможной границы, то турист просто перестает покупать», — сказала она.

Ломидзе отметила, что дальнейшее повышение цен на перевозки в России могут сказаться на спросе на внутренние направления. Экономить на поездках по стране начали даже премиальные путешественники, подчеркнула она.

В данный момент продажи идут хорошо, поскольку цены по акциям раннего бронирования пока ниже, чем в 2025 году. Однако со временем акции закончатся и ситуация изменится, предупредила глава АТОР.

До этого сообщалось, что после отмены визового режима с Китаем российские туристы стали значительно чаще планировать путешествия в эту страну. По словам эксперта, в этом сезоне Поднебесная заняла седьмое место в рейтинге популярных зарубежных направлений, собрав долю 4,1% от общего количества отельных заказов.

Ранее в Турции отозвали лицензию у популярной среди туристов платежной системы.
 
