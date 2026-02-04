Размер шрифта
Татарстанские врачи спасли мужчину, которому пробило сердце во время ДТП

В Татарстане спасли мужчину с пробитым сердцем после ДТП
В Татарстане медики спасли жизнь 46-летнему мужчине, которому во время ДТП пробило сердце. Об этом сообщает пресс-служба Больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина в городе Набережные Челны.

Авария произошла на трассе между Нижнекамском и Набережными Челнами — мужчине пробило грудную клетку, и в сердце образовалась рваная рана диаметром около сантиметра. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Обследование выявило огромную гематому и большое скопление жидкости в околосердечной сумке. Из раны при каждом сокращении сердца изливалась кровь. Пострадавшего экстренно прооперировали — кардиохирурги в течение получаса удалили жидкость и ушили рану на работающем сердце.

Теперь пациента ждет восстановление, в течение нескольких месяцев он будет носить специальный корсет и избегать физических нагрузок. Мужчина чувствует себя хорошо.

Ранее российские врачи спали двухлетнего ребенка, проглотившего саморез.
 
