Женщина оказалась запертой внутри автомойки из-за неисправности

UPI: американка провела час внутри автомойки из-за неисправности
Biisshhh/TikTok

В американском штате Пенсильвания женщина оказалась заблокированной внутри автомойки после технического сбоя в системе, пишет UPI.

Фелиция Салливан рассказала о произошедшем в соцсетях. По ее словам, во время мойки система внезапно отключилась, после чего ворота закрылись, а автомобиль остался внутри, покрытый мыльной пеной.

Женщина попыталась воспользоваться аварийной кнопкой внутри автомойки, однако она также не сработала. Женщина сообщила, что стучала в двери и пыталась позвать на помощь, но никто ее не услышал.

В итоге Салливан обратилась за помощью в полицию. Примерно через 45 минут сотрудники полиции вместе с владельцем автомойки смогли открыть ворота и освободить женщину.

По словам Фелиции, ни она сама, ни ее машина не пострадали. Она также подчеркнула, что не испытывает негативных чувств к владельцу бизнеса, который принес извинения.

Ранее работники автомойки нашли сурка в переднем бампере автомобиля клиента.
 
