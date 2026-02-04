Женщина оказалась запертой внутри автомойки из-за неисправности

В американском штате Пенсильвания женщина оказалась заблокированной внутри автомойки после технического сбоя в системе, пишет UPI.

Фелиция Салливан рассказала о произошедшем в соцсетях. По ее словам, во время мойки система внезапно отключилась, после чего ворота закрылись, а автомобиль остался внутри, покрытый мыльной пеной.

Женщина попыталась воспользоваться аварийной кнопкой внутри автомойки, однако она также не сработала. Женщина сообщила, что стучала в двери и пыталась позвать на помощь, но никто ее не услышал.

В итоге Салливан обратилась за помощью в полицию. Примерно через 45 минут сотрудники полиции вместе с владельцем автомойки смогли открыть ворота и освободить женщину.

По словам Фелиции, ни она сама, ни ее машина не пострадали. Она также подчеркнула, что не испытывает негативных чувств к владельцу бизнеса, который принес извинения.

