Старший ребенок Левы Би‑2 стал гражданином Молдавии: «Спасибо за моего сына!»

Музыкант Лева Би-2 (он же — Егор Бортник) поблагодарил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) власти Молдавии за выдачу его старшему сыну Федору гражданства страны.

Бортник подчеркнул, что Федор получил новый паспорт в самый нужный момент. Музыкант подытожил публикацию фразой: «Спасибо за моего сына Федора! Спасибо за моих друзей и коллег! Только процветания, только любви, только мира, дорогая Молдова! От всего сердца!» При этом Лева Би-2 не раскрыл, почему для семьи было важно получить молдавский паспорт именно сейчас.

У Егора Бортника трое детей: сын от первого брака с Ириной Макеевой Федор и двое наследников, рожденных в союзе с Асей Штрайхер — Авив и Давид.

В начале декабря стало известно, что Бортник избавился от последней квартиры в Москве. Артист передал имущество по дарственной, чтобы воспользоваться серой схемой вывода средств из России.

Как утверждали СМИ, речь шла о трехкомнатной квартире рядом с метро «Улица 1905 года». Эту квартиру певец приобрел в 2007 году и позднее переписал на супругу Асю.

До этого Лева Би-2 также рассказывал, что продал свою «большую и дорогую» квартиру в столице ради выплаты зарплаты участникам коллектива «Би-2». Но потом СМИ уличили его во лжи.

