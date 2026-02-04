Размер шрифта
Правительство представит рекомендации вузам по факультетам русского языка

Путин поручил представить рекомендации вузам по факультетам русского языка
Владимир Песня/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить рекомендации для вузов по созданию факультетов русского языка и литературы. Об этом говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку рекомендаций по созданию структурных подразделений (факультетов) русского языка и литературы», — говорится в поручении.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 сентября 2026 года и до 1 сентября 2027 года. Ответственным назначен зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Путин также поручил организовать и провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей». Он будет направлен на популяризацию семейного чтения.

Кроме того, в списке поручение есть создание в библиотеке цифрового образовательного контента раздел по изучению русского языка и литературы и разработка специальных учебных пособий по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций новых российских регионов.

Ранее школьникам рассказали, как подготовиться к итоговому собеседованию по русскому языку.
 
